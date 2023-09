A Luxembourg-Ville: Trois des quatre policiers ont été libérés

Alors que le parquet avait introduit un recours contre une ordonnance de libération rendue le 22 septembre, la chambre du conseil de la Cour d'appel a autorisé, jeudi, la remise en liberté d'un policier, placé en détention provisioire depuis le 10 juillet dans l’affaire des violences policières présumées au commissariat de la Gare, le 20 mai dernier. Une décision qui a réjoui son avocat Me Jean-Marie Bauler. «Il me tient à cœur que l’État de droit soit respecté et avec cette décision il l’est», a déclaré le conseil, niant tout risque d’obscurcissement des preuves, de fuite ou de récidive.