Le Luxembourg a-t-il assez de policiers pour assurer sa sécurité?

Le trafic en provenance du rond-point Gluck et en direction de la croix de Gasperich sera dévié via la N4A (boulevard de Kockelscheuer), le CR231 (boulevard F.W. Raiffeisen) et l’échangeur Hesperange. Le trafic en provenance de l’autoroute A3 et en direction de Luxembourg-Ville sera dévié via le CR231 et la N4A.