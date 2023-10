Politique au Luxembourg: Claude Wiseler s’amuse des rumeurs et veut avancer

Claude Wiseler (à droite, avec Xavier Bettel et Luc Frieden) entend «allier vitesse et précision»

Claude Wiseler entend «allier vitesse et précision» dans les travaux. Les groupes sont constitués «de personnes ayant déjà travaillé sur les dossiers». Lui-même préside celui sur la santé, comme l’a appris L’essentiel. Il l’a confirmé à demi-mot en attendant l’officialisation vendredi. Il assure que «cela ne présage en rien de la composition du prochain gouvernement». Le député «s’amuse des rumeurs» l’envoyant à différents postes: «Ce sont des choses dont nous parlons aussi entre nous, mais il n’y a rien de décidé et je suis souvent le dernier à apprendre ces bruits me concernant», rit-il.