Politique au Luxembourg: Députés, bourgmestres: le jeu des chaises musicales est lancé

S’agissant du CSV, Maurice Bauer, échevin de la capitale, Laurent Mosar, conseiller communal de Luxembourg-Ville, et Alex Donnersbach (échevin à Walferdange) prennent les places laissées au centre par Luc Frieden, Élisabeth Margue et Serge Wilmes. Stéphanie Weydert, bourgmestre de Rosport-Mompach, suppléera Léon Gloden à l’Est, tandis que Jeff Boonen deviendra député à la place de Martine Hansen au Nord. Au Sud, Georges Mischo et Gilles Roth laisseront leur place à Nathalie Morgenthaler (échevine à Sanem) et Françoise Kemp (conseillère communale à Dudelange).