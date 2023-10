SENNINGEN – Le CSV et le DP travaillent sur leurs points communs, même le dimanche.

Politique au Luxembourg : La coalition veut faire vite et s'attaque à la question sociale

Le DP et le CSV tentent de s'entendre sur un programme. SIP/Jean-Christophe Verhaegen

Consulter oui, mais vite. Nommé formateur du nouveau gouvernement, Luc Frieden (CSV) ne veut pas traîner pour composer son exécutif. Et c'est au pas de course que les équipes du CSV et du DP sont invitées à s'accorder sur un programme de coalition.

Douze groupes thématiques (logement, éducation, justice et sécurité...) réunissant des responsables des deux formations sont chargés de trouver des terrains d’entente. «Ils travaillent déjà», confirmait Claude Wiseler, chef de la délégation CSV. Et même le dimanche. Ainsi, des élus et cadres du CSV étaient, selon une source interne, réunis, dimanche, en fin d'après-midi pour élaborer des propositions avant une rencontre en soirée avec leurs homologues du DP.

«Fixer des lignes rouges»

Après les exposés du Statec, de l’Adem ou encore de la Croix-Rouge et Caritas la semaine dernière, les négociations vont prendre aujourd’hui à Senningen un tournant environnemental, en présence du Mouveco, et social avec la venue des représentants des syndicats et du patronat.

Luc Frieden a estimé vendredi que la situation financière et économique du pays s’annonçait difficile et que DP et CSV étaient d'accord pour faire de la conservation du triple A luxembourgeois une priorité. Un message d'austérité? «Ce n’est pas une négociation, glisse Nora Back, présidente de l'OGBL. Je n’attends pas de résultats concrets, mais c’est important de mettre l’accent sur le dialogue social», dit-elle, décidée à «fixer des lignes rouges au futur gouvernement».

