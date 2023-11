Politique au Luxembourg: Le DP et le CSV ont validé l’accord de coalition

Martine Hansen (Agriculture, Alimentation et Viticulture)

C’est officiel, le DP et le CSV ont accepté mardi soir l’accord de coalition écrit ces derniers jours. Les libéraux ont été les premiers à approuver «à l’unanimité» le texte, comme l’a indiqué Xavier Bettel, Premier ministre sortant et bientôt vice-Premier ministre, en charge des Affaires étrangères, de la Coopération, du Commerce extérieur et de la Grande Région.