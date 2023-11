Politique au Luxembourg: Le nouveau gouvernement entre le CSV et le DP est ficelé

Tout devait être ficelé durant ce week-end. D’ailleurs, Luc Frieden, formateur et futur Premier ministre, annoncera les grandes lignes de l’accord entre les deux partis politiques ce lundi. Il prévoit huit ministres CSV et sept DP. Les libéraux ont négocié un maroquin supplémentaire durant la semaine, sans doute du fait que les chrétiens-sociaux devraient mettre la main à la fois sur la présidence de la Chambre des députés et sur le poste de commissaire européen, à pourvoir l’an prochain.