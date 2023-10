Le vote par circonscriptions divise la classe politique

«Nous sommes pour une seule circonscription dans un si petit pays, afin que chaque électeur ait un plus grand choix de députés», explique la députée Josée Lorsché (Déi Gréng). À l’opposé, Martine Hansen (CSV) préfère le système actuel, «qui garantit la représentation du Nord et de l’Est». Sans cela, «il n’y aurait peut-être plus de députés de ces zones et uniquement des élus de la capitale et du Sud», craint la députée du Nord.