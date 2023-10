Politique au Luxembourg: Les députés seront placés autrement à la Chambre

Lors des séances publiques, les chrétiens-sociaux seront du même côté que les deux députés déi Lénk et les trois Pirates, qui restent à droite mais seront cette fois placés près du président, contrairement à ce qui était pratiqué lors des cinq années écoulées. Ils verront débarquer les quatre écologistes, jadis plus nombreux et placés de l'autre côté.