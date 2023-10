Electeurs indécis au Luxembourg: «Je ne sais toujours pas pour qui je vais voter»

Plus d'un électeur sur dix se décide le dernier jour. Editpress/Julien Garroy

«J’avoue qu’à trois jours du scrutin, je ne sais toujours pas pour qui je voterai», avoue Pierre, naturalisé il y a un peu plus d’un an. Il se sent «un peu perdu face aux nombreux candidats». L’indécision en politique «est un phénomène apparu en 2013, qui s’est renforcé en 2018, analyse Philippe Poirier, politologue à l’Uni. Nous restons sur les niveaux d’il y a cinq ans». Lors des précédentes législatives, 19% des électeurs s’étaient décidés durant la dernière semaine et 13% le jour du vote, selon l’étude Polindex.

Selon l’universitaire, «les plus indécis habitent les circonscriptions Nord et Sud, ont souvent des niveaux d’éducation moins élevés, des revenus plus faibles que la moyenne et sont davantage préoccupés par les questions économiques», énumère-t-il. Il s’agirait beaucoup de personnes dépolitisées, peu intéressées par les débats. «Dans de nombreux pays, elles ne voteraient probablement pas, mais au Luxembourg, le vote est obligatoire…».

Mobilisés «jusqu'au bout»

En revanche, Philippe Poirier n’estime pas que le système de vote favorise l’indécision: «Il est un peu complexe, mais la difficulté est plutôt rencontrée par les binationaux, peu habitués à cela, ou par les primo-votants». Pierre, nouvel électeur, avoue pourtant «choisir les dernières croix une fois dans l’isoloir».

Les partis ont conscience de la nécessité de convaincre les plus indécis: «On met le paquet sur les deux ou trois dernières semaines, et notamment dans les derniers jours», décrit Djuna Bernard, coprésidente des Verts. Même s’il ne lancera pas d’initiative de dernière minute, son parti sera très présent, «jusqu’au dernier moment», sur les réseaux sociaux et les marchés. Pareil pour le DP de Carole Hartmann: «Nous restons mobilisés jusqu’au bout. Au niveau de la communication, nous mettons de plus en avant Xavier Bettel».

Pas uniquement négatif

Le choix final des indécis est en mesure de peser sur le scrutin. En 2018, ils s’étaient d’abord tournés «vers les écolos, les Pirates et un peu vers les partis de la coalition actuelle», rembobine Philippe Poirier. Cette année, ce serait moins net: «Cela pourrait ne bénéficier à personne, car ils pourraient se répartir à peu près équitablement».

Le politologue appelle à «ne pas voir le phénomène d’un point de vue uniquement négatif». Ces personnes s’intéressent en effet aux enjeux et y réfléchissent jusqu’au dernier moment. «Ceux qui ont voté par correspondance sont-ils autant informés?», interroge-t-il.

Philippe Poirier estime que beaucoup d'indécis ne voteraient pas si le vote n'était pas obligatoire. Editpress/Tania Feller

