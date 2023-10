Politique au Luxembourg: Les négociations entrent dans le vif du sujet

Les groupes «sont en train d’être constitués. Tous les membres invités n’ont pas encore répondu», a glissé l’ancien ministre, éludant ainsi les questions sur leur constitution exacte. «Ce sont toujours des proches des deux partis (CSV et DP), qui ont par exemple collaboré à leurs programmes», lâche-t-il. À titre d’exemple, Martine Hansen et Claude Meisch se chargeront du groupe sur l’éducation nationale, les directions étant composées de personnes issues des deux partis. La première est pressentie pour succéder au second au ministère, selon les informations de L'essentiel.

En petits comités

Alors que l’ensemble des délégations participaient aux réunions, ce sont des assemblées plus restreintes qui prennent le relais. «C’est la meilleure manière de travailler, car on peut échanger de manière plus rapide, la plupart des points sont vite évacués. Si une idée mérite débat, alors elle sera discutée en plénière», glisse une membre de l’un des partis, sous couvert d’anonymat. Dans son groupe, elle note «de vraies divergences de vue entre le DP et le CSV», sans que cela ne soit irréconciliable. «J’ai bon espoir d’avancer en quelques semaines», conclut-elle.