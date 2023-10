Les petits partis dénoncent un combat inégal

Les plus petites formations estiment bénéficier d'une moindre visibilité que les plus puissantes formations.

Ali Ruckert, figure des communistes du KPL, estime que faire campagne est difficile: «Contrairement aux grands partis, nous ne recevons pas d’argent de l’État. Notre budget est petit et nous ne sommes pas invités à la plupart des tables rondes». Le KPL n’a pas exemple «pas assez d’argent pour faire des distributions dans des boîtes aux lettres, comme d’autres partis».

Joe Thein, président du parti Déi Konservativ, avoue aussi avoir «des difficultés pour présenter des messages». Selon lui, «les petits partis sont discriminés» et voit «un problème d’équité». Il est rejoint en cela par Ali Ruckert, qui, à propos des grands panneaux électoraux, dénonce «une dépense d’argent de l’État par certains partis, ce qui n’est pas très démocratique».

À propos de ces affiches le long des routes, Frank Engel, tête de liste de Fokus, dénonce «une pollution politique de l’espace public» et «une surenchère». Pareil pour les messages audiovisuels: «nous ne pouvons pas nous permettre d’emmerder tout le monde pendant des mois avec des bandes annonces». Il est le seul à donner une estimation des dépenses de campagne: «cela devrait se chiffrer dans les 75 000 euros». Il dénonce l’accord électoral de janvier entre les partis, non respecté selon lui: «Nous devions limiter à 100 000 euros de dépenses promotionnelle, cela a été dépassé avant la campagne officielle».

Les formations non représentées à la Chambre se font peu d’illusion. Seul Frank Engel estime qu’intégrer la Chambre est «faisable». Ali Ruckert veut aussi profiter «de la tribune offerte par la campagne», tout en estimant qu’un retour du KPL à la Chambre «sera difficile». Samuel Moïse a surtout pour but de «faire parler de Volt». Joe Thein pense qu’une représentation au Parlement «est le but maximal», cependant «compliqué avec notre système politique».