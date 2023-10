Politique au Luxembourg: Les petits partis ont la tentation de s’unir

Les écologistes ont perdu gros dimanche et n'ont pas pu sauver leur fraction.

Les déconvenues électorales ont également des conséquences économiques. Les partis qui perdent en représentativité à la Chambre des députés voient leur dotation reculer. Le crédit de fonctionnement, qui permet de salarier des collaborateurs et de louer des locaux, est «calculé au prorata du nombre de députés», indique la Chambre.

Les Verts, qui passent de neuf à quatre députés, vont en faire l’expérience. «Le principal problème sera celui du financement. Nous ne pourrons pas garder tous les collaborateurs, c’est ce qui est le plus dur», réagit Sam Tanson, tête de liste des législatives. Actuellement, la fraction écologiste en compte 13 et plusieurs vont perdre leur travail, tandis qu’un déménagement dans des locaux moins spacieux est envisagé, d’après d’autres sources internes.

Neuf députés hors fraction

Il y a cinq ans, les Pirates avaient brièvement constitué un groupe technique avec l’ADR, afin de former une fraction, mieux dotée financièrement. «Ce groupe avait été formé surtout pour l’argent», reconnaît Sven Clement, leur chef de file. Mais depuis, la réforme rend la manœuvre inutile, puisque les dotations sont proportionnelles au nombre de députés, peu importe si les partis fondent une fraction ou non.

La constitution d’un groupe technique reste utile pour «obtenir un accès et un droit de vote dans certains organes de la Chambre et être plus nombreux dans les commissions», reprend Sven Clement. Le sujet est donc sur la table des partis ayant fait élire moins de cinq candidats dimanche. «Cela fera partie des discussions, il faut analyser ce que l’on y gagnerait», glisse Djuna Bernard, coprésidente de Déi Gréng.