Les socialistes prêts à «ouvrir une nouvelle page»

«Nous avons bien joué, mais nous n’avons pas gagné le match», résume Mars Di Bartolomeo. Largement réélu, le député socialiste se prépare à changer de manière de travailler, puisque le LSAP devrait retourner dans l’opposition, après 19 années en coalition avec le CSV, puis avec le DP et les écologistes.

L’ouverture de négociations entre le CSV et le DP rejette en effet le LSAP sur les bancs de l’opposition. «Nous prenons acte des pourparlers. Et aussi du fait que nous n’ayons pas été contactés», lance Dan Biancalana, coprésident du parti. Si Luc Frieden, tête de liste CSV, a appelé ses homologues des principales formations, dont Paulette Lenert, dimanche soir, il n’aurait pas cherché à nouer le contact avec les socialistes, lundi, alors qu’une alliance était théoriquement possible. «Une prise de contact aurait été souhaitable», grince le député-maire de Dudelange.