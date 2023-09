Politique au Luxembourg: L’installation d’affiches électorales fait déjà débat

Celui qui est candidat dans le Sud estime que les élus locaux «ont peur des Pirates et trouvent des excuses». Un débat qui fait sourire le bourgmestre Paul Weimerskirsch (CSV): «Il y a d’autres problèmes dans la campagne!». Il rappelle un règlement de police interdisant les affichages sur les lampadaires «au nom de la salubrité et de la sécurité en bord de route». Il assure avoir «prévenu tous les partis» en amont et effectué un rappel lorsque des installations illégales ont été constatées.