Polémique sur la place des binationaux aux législatives

Elle pensait que son parti allait être pionnier dans ce domaine et a été «déçue», de son propre aveu. Pas question cependant de charger ses ex-collègues: «À part au sein de la section locale de Luxembourg-Ville, j'ai toujours été bien accueillie. Et les autres partis ne font pas mieux. Tous ont malheureusement la même approche. Le CSV était pourtant celui qui avait fait le plus pour donner de l'ampleur à sa section internationale. C'est dommage», déplore-t-elle.