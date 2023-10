«Un cadre très clair» pour les négociations

20.10 Les négociations en vue de former le nouveau gouvernement se sont poursuivies ce vendredi au château de Senningen.

«Tout le monde travaille pour poser les bases d’une politique cohérente», a martelé vendredi Luc Frieden, formateur du prochain gouvernement suite aux législatives du 8 octobre. Il est revenu sur les groupes de travail thématiques, lancés cette semaine et dont la composition a été annoncée vendredi. «Ce sont à chaque fois des gens qui travaillent dans les partis sur ces sujets», a glissé l’ancien ministre depuis le château de Senningen, où ont lieu les discussions. Chacun est dirigé par un duo CSV-DP.

Les ministres sortants du DP restent dans leurs thématiques. Max Hahn est ainsi chargé de la famille et de la lutte contre la pauvreté, Yuriko Backes des Finances, Claude Meisch de l’éducation, tandis que Lex Delles codirige l’économie, un domaine assez proche de son ministère des Classes moyennes. Xavier Bettel, Premier ministre et pressenti pour devenir ministre des Affaires étrangères, est quant à lui à la tête d’un groupe intitulé Europe.

Retour en plénière après les vacances

«Les groupes n’ont aucun pouvoir de décision, ils préparent les travaux en plénière», rappelle Luc Frieden, qui assure que les noms ne présagent «pas du tout» la composition du prochain gouvernement. Le CSV a aussi mis quelques experts à la tête des groupes, comme Léon Gloden à la justice, Claude Wiseler à l’Europe ou encore Martine Hansen à l’éducation et Gilles Roth à la fiscalité. Les groupes sont surtout composés de députés, même si l’on note la présence des députés européens (Charles Goerens, Isabel Wiseler-Lima, Martine Kemp) et de quelques personnalités de la société civile ou des responsables des partis (Alex Donnersbach, Kim Felten, Danira Mustafic, etc.).