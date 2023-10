Politique monétaire: La BCE laisse ses taux inchangés, une première depuis juillet 2022

Mieux évaluer l'effet des tensions géopolitiques

Mais «elle devrait toujours rester trop forte pendant une trop longue période» au regard de l’objectif d’une inflation à 2%, ont-ils ajouté. Pour la BCE, il semble donc urgent d’attendre et de voir comment les taux vont continuer à peser sur l’économie et sur les prix. La pause dans le resserrement monétaire devrait également permettre de mieux évaluer l’effet des tensions géopolitiques liées à la guerre entre Israël et le Hamas, qui font craindre une flambée du coût du pétrole et de l’énergie.