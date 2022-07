Chaleur au Luxembourg: la vitesse réduite à 90 km/h sur les autoroutes

L'Unité surveillance et évaluation de l'environnement chargée de la qualité de l'air avait prévenu, le seuil européen d'information de 180 microgrammes/m³ pour l'ozone risquait d'être dépassé avec les fortes chaleurs qui frappent actuellement le pays. C'est désormais chose faite, depuis 17h15 ce mardi soir. Par conséquent, la vitesse est désormais limitée à 90 km/h sur toutes les autoroutes du Luxembourg.

Malgré tout, cette réduction de la vitesse ne devrait pas durer très longtemps. Le vent annoncé pour ce mardi soir et mercredi devrait favoriser la dispersion des polluants et limiter la hausse des concentrations en ozone. Pour la journée de mercredi, «les concentration en ozone devraient rester en dessous du seuil de pré-information (160 microgrammes/m3)», indique l'Unité surveillance et évaluation de l'environnement.