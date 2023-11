3 000 litres d’hydrocarbures s’échappent de la cuve d’une maison

Des agents de l’Administration de la gestion de l’eau et du CGDIS sont intervenus, lundi soir à Bascharage, pour stopper la propagation de plusieurs centaines de litres d’hydrocarbures dans la nature. «Entre 2 000 et 3 000 litres» ont fui de la cuve d’une maison, se déversant dans un champ voisin et un étang privé.