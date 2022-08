Environnement : Pollution d’un fleuve à la frontière polono-allemande: la cause reste inconnue

Des dizaines de tonnes de poissons morts continuent à être repêchés, depuis plusieurs jours, le long du fleuve, en Pologne et en Allemagne.

L’origine de la pollution du fleuve Oder, qui coule à la frontière polono-allemande, ainsi que la substance polluante restent inconnues, a déclaré dimanche soir la ministre polonaise du Climat. Des dizaines de tonnes de poissons morts continuent à être repêchés, depuis plusieurs jours, le long du fleuve, en Pologne et en Allemagne.

«Réduire les conséquences de la catastrophe»

«Nous analysons différentes possibilités, aussi bien l’introduction de substances dangereuses ... que la situation naturelle», la sécheresse et les vagues de chaleur. Selon Mme Lemke, il s’agit désormais de «réduire les conséquences de la catastrophe» et, si possible, prévenir d’autres dommages qu’elle risque de provoquer.