Pollution: plus de 4 000 usines sans autorisation

Dans dix pays appartenant à l'Union européenne, plus de 4 000 usines violent allègrement les règles de protection de l'environnement.

Plus de 4 000 des 52 000 installations industrielles de l’UE soumises à des autorisations pour leurs émissions polluantes sont en infraction. Huit des dix pays visés - Belgique, Bulgarie, Espagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal et Slovénie - avaient déjà reçu un premier avertissement en mai et vont recevoir un avertissement écrit, dernière étape avant la saisine de la Cour européenne de justice et de possibles amendes, précise l’exécutif bruxellois.