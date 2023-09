Guerre en Ukraine: La Pologne proteste contre des propos de Zelensky à l’ONU

Au moins neuf civils ont été tués, mardi, dans des frappes russes à travers l'Ukraine, six à Koupiansk (est), deux à Kherson (sud) et un à Lviv (ouest), selon un nouveau bilan fourni par les autorités ukrainiennes. Au moins six personnes sont mortes dans la ville de Koupiansk, située dans la région de Kharkiv (nord-est), à une dizaine de kilomètres de la ligne de front, a annoncé en début de soirée le gouverneur Oleg Synegoubov.