Guerre en Ukraine: Varsovie achète pour 15 milliards de dollars de défenses antiaériennes

8 morts: le bilan s'alourdit à Kramatorsk

Au moins huit personnes ont été tuées et 56 blessées dans une frappe russe mardi contre un restaurant populaire de Kramatorsk, seule grande ville de l'est de l'Ukraine contrôlée par Kiev, ont annoncé mercredi les services de secours. Parmi les morts figurent trois enfants, a indiqué le Service d'urgence de l'État d'Ukraine sur Telegram. «Les sauveteurs fouillent les décombres du bâtiment détruit et recherchent des personnes qui se trouvent probablement sous les décombres», a-t-il ajouté.

AFP

La frappe a détruit le restaurant Ria Pizza, un établissement du centre de Kramatorsk apprécié par les journalistes et les militaires. Trois personnalités colombiennes, le célèbre écrivain Hector Abad, l'homme politique Sergio Jaramillo et la journaliste Catalina Gomez, correspondante en Ukraine du quotidien El Tiempo, ont été légèrement blessées alors qu'ils dînaient dans le restaurant avec l'écrivaine ukrainienne Victoria Amelina, selon un communiqué signé par MM. Abad et Jaramillo. Victoria Amelima, une romancière de 37 ans dont les ouvrages ont été traduits en anglais, en allemand et en plusieurs autres langues, «est quant à elle dans un état critique, blessée au crâne», ajoute le texte, publié avant que le bilan ne monte à huit morts.