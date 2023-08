La Pologne veut 10 000 soldats à la frontière avec le Bélarus

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a cité mercredi le soutien à l’Ukraine ou l’adhésion de Stockholm et Helsinki à l’OTAN parmi les menaces aux frontières de la Russie.

Lors d’une réunion devant de hauts responsables de l’armée, Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense, a longuement détaillé les «menaces pour la sécurité militaire» de la Russie, qui selon lui «se sont multipliées dans les directions de l’ouest et du nord-ouest» ces dernières années. «Ces menaces (…) exigent une réponse rapide et adéquate. Nous discuterons des mesures nécessaires pour les neutraliser lors de la réunion et prendrons les décisions appropriées», a-t-il poursuivi dans ce discours.