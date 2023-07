«Mission Impossible: Dead Reckoning»: Pom Klementieff réalise son rêve d’enfant

D’une certaine manière oui, car je suis une préparation aux arts martiaux depuis des années, donc quand j’ai auditionné pour «Mission Impossible», j’avais déjà un bon niveau pour assurer les scènes de combat et les cascades. Le plus drôle est que lorsque j’écrivais mes rendez-vous d’entraînement sur mon agenda, je notais «Mission Impossible» au lieu de «cours de gym» (rires). J’avais déjà cette impression de préparer mon corps pour cette saga avant d’en faire partie.

Je pourrais vous parler de boxe, d’arts martiaux ou de maniement de sabres, mais le plus intense a été le cardio car je devais tenir la distance. J’ai donc eu des séances de Pilates pour renforcer mes abdos et de jogging pour que le cœur soit fort. Le plus dur est de courir en montée sur une colline, mais c’était indispensable pour les courses poursuites. Il n’était pas rare de filmer une scène d’action 6 ou 7 fois d’affilée. Tom est le premier à donner l’exemple d’ailleurs.

Il faut garder la surprise pour les spectateurs, mais je vous assure que l’intensité de ce tournage est quelque chose que je n’avais jamais expérimenté de toute ma carrière. J’incarne une tueuse solitaire qui détruit tout sur son passage. Notre réalisateur, Christopher McQuarrie, a un œil extraordinaire et recherche la perfection dans les détails. Il est aussi un excellent scénariste car il apporte une complexité à chaque personnage ce qui les rend fascinants. C'est aussi cela qui fait la réussite de ses films. Tom et lui collaborent depuis tant d’années.

Pour commencer, il y a les plus grandes cascades de toute l’histoire du cinéma. Il faut vraiment voir ce film sur le plus grand écran possible autant pour l’action que pour le son, la musique, les panoramas... Les séquences à Rome, Venise, Abu Dhabi ou en Angleterre sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres. «Mission Impossible: Dead Reckoning, Partie 1» est définitivement le meilleur et plus grand blockbuster de toute cette franchise.