Pom-pom girl : un métier à risque

Ces demoiselles tentent des acrobaties de plus en plus spectaculaires: elles se blessent d’ailleurs davantage que les sportifs qu’elles soutiennent… Voyez plutôt…

Selon une enquête du Courrier International, «les pom-pom girls sont une espèce menacée». En se modernisant et en se lançant dans une course au spectaculaire, elles mettent leur santé en danger et sont plus explosées aux blessures graves que les footballeurs américains.