Au Luxembourg: L'allocation des pompiers vétérans pourra augmenter de 2,5%

«Cette allocation de reconnaissance (NDLR: créée en 2018 et versée à partir de 15 ans de service) ne sera plus attribuée en fonction du temps de service et du cadre et du grade fonctionnel du pompier volontaire, mais uniquement en fonction des années de service, décrypte le ministère de l'Intérieur. Son montant maximal, attribué à partir d’un temps de service de plus de 35 ans, se situera à 660 euros par année».