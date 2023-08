Les pompiers du Luxembourg ont besoin de renfort

De plus en plus de femmes et de jeunes s'engagent au CGDIS SIP/Claude Piscitelli

La profession de pompier vous attire depuis votre plus jeune âge? Lancez-vous sans hésiter, les casernes ont besoin de plus de personnel. Selon son rapport d’activité 2022, le CGDIS comptait 6 997 membres, qui se déclinent en 608 pompiers professionnels (dont certains sont également volontaires), 6 628 volontaires et 233 membres du personnel administratif et technique.

Sans évoquer l’urgence, la ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding, en est consciente: «pour atteindre les objectifs du Plan national d'organisation des secours (PNOS), qui prévoit notamment la garantie d’une couverture opérationnelle des interventions en moins de 15 minutes, nous devons absolument étoffer les effectifs». À terme, le PNOS table sur une cohorte de 1 500 pompiers professionnels. «Il est prévu, par le PNOS, de recruter 50 personnes chaque année. Cela se fait à l’occasion de différentes sessions, mais aussi par le biais de journées de recrutement où les personnes intéressées peuvent découvrir les différentes missions du CGDIS et même tester leurs capacités».

Un déficit de personnel que le jeune Cédric, pompier professionnel de 29 ans actif au CGDIS depuis trois ans, a déjà pu observer dans sa courte expérience sur le terrain même. Son argument est davantage démographique. «Vu que la population croît sans cesse, je pense que le nombre de pompiers doit lui aussi augmenter en conséquence. Nous avons clairement besoin de plus de pompiers professionnels, car il m’est arrivé de constater un manque d’une ou deux personnes dans nos équipes pour réaliser une intervention propre, par exemple pour éteindre un incendie».

Ainsi, en 2022, les services de secours ont réalisé 71 676 interventions, soit près de 200 par jour (contre 67 005 en 2021, +7%), et combattu 2 846 incendies (2 295 en 2021, +24%), tandis que la Centrale des secours d’urgence 112 a traité 249 126 appels d’urgence (229 303 en 2021, +8,6%).

Les chiffres sont là, mais Taina Bofferding arbore un sourire plein d’optimisme. «Je constate sur le terrain, notamment lors du CGDIS Summertour, que de plus en plus de jeunes s’engagent au CGDIS, et aussi de plus en plus de femmes. Actuellement, la proportion de femmes pompiers volontaires et professionnels est de 21%. S’agissant des professionnels uniquement, la proportion n’est encore que de 7% de personnel féminin». Là, «il y a encore de la marge», constate la ministre, qui ajoute toutefois que «pour la seule année 2022, le recrutement des volontaires était pratiquement en équivalence de sexes, 50% d’hommes et 50% de femmes».