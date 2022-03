Ponant: les pirates suivaient un «manuel de bonne conduite»

Pas de viol, pas de violence envers les prisonniers: les preneurs d’otage du navire de luxe suivaient des règles précises qu’ils ont respecté.

Outre une Kalachnikov et un pistolet-mitrailleur, la fouille du navire de luxe capturé par les pirates somaliens a permis de mettre la main sur… un manuel de bonne conduite. Ce document détaille "le comportement à avoir vis-à-vis des otages" et précise notamment de "ne pas procéder à des violences sexuelles sur les femmes", selon une source policière française.

Plusieurs des six pirates présumés placés en garde à vue à Paris ont expliqué aux enquêteurs que les pirates étaient membres d'une "milice de mer" à la recherche de proies et qu'ils avaient recours à l'aide de villageois pour les aider à garder les navires et otages tombés entre leurs mains.