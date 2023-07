Le Luxembourg en bref: Enfin! Le pont sur l'A13 sera terminé avant fin juillet

La Chambre des salariés du Luxembourg (CSL), en coopération avec l’Université du Luxembourg, a lancé la collecte de données pour l'enquête «Quality of work Index Luxembourg». Quelque 2 000 personnes (résidents et frontaliers) ont déjà été interrogées et 16 000 autres le seront d'ici septembre, pour participer via téléphone ou via un questionnaire en ligne. La participation - volontaire - prend moins de 30 minutes en moyenne. Cette année, les thèmes du temps de travail, des trajets vers le lieu de travail et l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle seront plus précisément visés.