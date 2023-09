Intense moment d’angoisse sur le plus haut pont de Californie

Il voulait faire le buzz et d’une certaine manière, il y est parvenu. Lundi soir, un jeune homme de 19 ans et un de ses potes, âgé de 17 ans, se sont rendus au Foresthill Bridge, le pont le plus haut de Californie, situé à Sacramento. Le plus jeune a sorti sa caméra et s’est mis à filmer son acolyte, qui se balançait sous l’édifice au bout d’une corde. Les choses ont commencé à se corser quand, selon la police du comté de Placer, «l’équipement du jeune homme de 19 ans a dysfonctionné et il s’est retrouvé coincé, environ 9 mètres sous la passerelle».