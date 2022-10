Guerre en Ukraine: Incendie sur le pont de Crimée, Mosou évoque une voiture piégée

«Rien que cette semaine, nos soldats ont libéré 776 km2 de territoire dans l'Est de notre pays et 29 localités, dont six dans la région de Lougansk. Au total, 2 434 km2 de notre territoire et 96 localités ont déjà été libérés depuis le début de cette opération offensive», s'est-il félicité dans son allocution quotidienne publiée sur les réseaux sociaux.