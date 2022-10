Asie : Effondrement d’un pont en Inde: au moins 132 morts

Au moins 132 personnes sont mortes en Inde dans l’effondrement dimanche soir d’un pont piétonnier de l’époque coloniale qui enjambait une rivière dans l’État du Gujarat (ouest), a indiqué lundi la police locale. Les autorités ont estimé que 500 personnes, y compris des femmes et des enfants, célébraient une fête religieuse sur le pont et aux alentours, lorsque les câbles qui le soutenaient ont cédé peu après la tombée de la nuit.

Pour l’heure, le bilan de l’accident est d’au moins 132 morts, a déclaré lundi matin l’inspecteur général du district de Rajkot, Ashok Kumar Yadav. «Jusqu’à présent, 132 personnes sont mortes dans l’effondrement du pont. Nous n’avons pas encore reçu la liste des personnes décédées», a précisé Ashok Kumar Yadav à l’ AFP. Selon des sources de l’administration du district, la plupart des personnes décédées sont des femmes et des enfants. Le gouvernement de l’État a nommé une équipe de cinq enquêteurs pour déterminer les causes de l’effondrement du pont, a ajouté Ashok Kumar Yadav. Une plainte contre X pour homicides involontaires a été déposée. Au moins 15 personnes sont hospitalisées. Le chef de la police de Morbi, P. Dekavadiya, a précisé à l’ AFP que plus de 130 personnes avaient été secourues.