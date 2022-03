Porc irlandais: moins de risque pour la France

En janvier 2006, les autorités sanitaires belges avaient constaté un dépassement de la teneur autorisée en dioxine dans de la graisse de porc transformée en Belgique et vendue à une entreprise néerlandaise d'aliments composés pour animaux. Tous les produits de l'entreprise belge de transformation, Profat, avaient été provisoirement bloqués, ainsi que des élevages de porc et de volaille. Par mesure de précaution, les autorités néerlandaises de contrôle alimentaire avaient alors également bloqué des élevages et fait abattre quelque 3 500 porcs.