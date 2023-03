Politique au Luxembourg: Porte-à-porte: le parti déi Lénk accusé d'avoir violé la loi électorale

En cette année de double élection (communales puis législatives), la question mériterait d'être tranchée. Un parti politique est-il autorisé à effectuer une action de porte-à-porte? Le député Pirate Sven Clément indique avoir informé le parquet de l'action «Our City, Our Votes / Notre Ville, Nos Votes» , menée notamment par déi Lénk Stad, destinée à convaincre les non-Luxembourgeois à s’inscrire sur les listes électorales et à participer au vote communal.

«Il est interdit aux groupes politiques d'aller sonner à la porte des électeurs pour les informer sur les élections, c'est-à-dire de faire du “porte-à-porte”», estime Sven Clement, qui précise ne pas avoir porté plainte. Cette interdiction est prévue à l'article 95 de la loi électorale». Cet article prévoit une amende de 500 à 5000 euros pour «quiconque en tout temps et dans un but électoral, a visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs».

Les circonstances «ont évolué»

Déi Lénk Stad se défend en expliquant que cette campagne, «issue des efforts conjoints de déi Lénk Stad et de personnes non membres du parti», ne consiste pas à visiter des électeurs à domicile à des fins électorales, p. ex. en leur distribuant des tracts. «Il s’agit d’une campagne à destination des étrangers non inscrits sur les listes électorales et consistant à les informer sur leurs droits démocratiques en tant qu’habitants de la Ville de Luxembourg, dont ils constituent l’écrasante majorité», souligne la section de la capitale.