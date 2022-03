Portes fermées au salon

LUXEMBOURG - Le cabinet Pangloss organise le 3e «Talent for Luxembourg», un salon de recrutement qui se déroule à huis clos.

Avec une économie en constante recherche de personnels hautement qualifiés, le Grand-Duché ne manque pas de forums et autres événements de recrutement. Mercredi prochain, c'est le cabinet Pangloss qui organise son salon, «Talent for Luxembourg».Avec une particularité notable: c'est sur invitation.

«Nous avons lancé le concept il y a trois ans», raconte Grégory van Woonsel, responsable recrutement chez Pangloss. «Nous ciblons le candidat universitaire avec 0 à 10 ans d'expérience. Nous avons des contacts avec des universités et des associations d'anciens élèves. Les personnes intéressées s'inscrivent sur notre site. Nous faisons un premier tri pour retenir les profils qui vont intéresser les entreprises qui seront présentes. Ce qui permet d'aller plus loin lors des rencontres».

L'intérêt de la formule? Pour s'inscrire, les candidats remplissent un questionnaire en ligne. Ils sont ainsi inclus dans la base de données de Pangloss et peuvent être recontactés pour d'autres événements de recrutement. Les entreprises qui participent au forum y rencontrent des diplômés qui correspondent a priori à leurs attentes.

Avant le salon, aucun rendez-vous n'est pris. À chacun de se présenter et de capter l'intérêt de son interlocuteur. La formule semble concluante puisque pour la troisième édition, Pangloss a rassemblé 26 entreprises et sélectionné 450 personnes sur plus de 1 500 candidatures reçues.