Au Luxembourg: Portez des couleurs «ça rend heureux!»

Du jaune citron, du vert pomme, ou encore du bleu électrique, cet été, on ose les couleurs vives et des tenues plus voyantes quand certains préfèrent plutôt opter pour la sobriété. Ces choix de teintes ne sont pas laissés au hasard. En effet, notre dressing peut refléter notre personnalité et notre humeur, comme nous l’explique Adélaïde Dubucq, styliste chez Relooking & Queen à Luxembourg, les couleurs, une fois portées, ont une réelle signification. «Une armoire de vêtements multicolores pourrait refléter quelqu’un de plus extravagant quand un adepte des tons neutres évoquera plutôt une personne plus réservée», note la styliste.

Avec sa signification, chaque couleur «raconte quelque chose», précise la conseillère en image, mais le sens peut différer en fonction de l’interprétation de chacun. «Si dans notre famille, on nous a toujours dit que le mauve était moche, on ne mettra pas peut-être pas cette couleur, inconsciemment», illustre Adélaïde Dubucq. La symbolique des couleurs n'est d'ailleurs pas la même dans toutes les cultures, «chez nous, le noir est souvent associé à la mort, c'est la couleur du deuil. En Inde, par contre, c'est le blanc».

Trop de couleurs tuent la couleur

Dans la vie quotidienne, il est possible de jouer avec les couleurs pour envoyer un message. Par exemple, le bleu favorise la communication et la confiance, et associé à l'orange, cette envie de s'exprimer s'amplifie, «C’est ce que je recommande à ceux qui donnent des formations, on ira plus souvent vers eux pour poser des questions», confirme la styliste.

Attention par contre à porter de la couleur avec modération, avertit Adélaïde Dubucq. Elle peut être un frein dans la vie professionnelle. «Le noir renvoie à l'élégance, la rigueur et au mystère mais porté tout le temps, il sera associé à une symbolique négative et renverra à une image de tristesse», dit la styliste. «Une cliente m'a raconté que sa secrétaire était habillée toujours en rose et avait des difficultés à se faire considérer au bureau, elle pourrait transmettre une image de «Barbie» superficielle«.