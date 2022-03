NBA - Play-offs : Portland coiffe Houston sur le poteau et s'envole

Les Portland Trail Blazers n'ont plus besoin que d'une victoire pour atteindre les demi-finales de la conférence Ouest après leur victoire dimanche à domicile en prolongation 123 à 120 face aux Houston Rockets.

Portland mène par trois victoires à une dans une série intense et spectaculaire digne d'une finale de conférence entre deux équipes qui se sont départagées à trois reprises en prolongation. Portland peut empocher son billet pour le prochain tour mercredi lors du match N.5 à Houston. Les Trail Blazers ont été menés par les Rockets jusque dans le quatrième quart-temps où LaMarcus Aldridge (29 pts), Nicolas Batum (25 pts), Damian Lillard (23 pts) et Wesley Matthews (21 pts) ont pris le dessus sur Dwight Howard (25 pts) et James Harden (28 pts).

Les Toronto Raptors sont revenus à la hauteur des Brooklyn Nets en s'imposant à New York 87 à 79 dimanche. Raptors et Nets ont remporté chacun deux victoires et se retrouvent mardi pour le match N.5 à Toronto. Le seule franchise canadienne de NBA a fait la différence dans le premier quart-temps qu'elle a bouclé largement en tête 35 à 22. Les Nets de Jason Kidd qui ont compté jusqu'à 17 points de retard ont refait leur retard progressivement pour débuter la quatrième et dernière période à hauteur des Raptors (67-67), mais ils ont sombré dans la dernière période face au duo DeMar DeRozan et Kyle Lowry, 46 points à eux deux, alors que Kevin Garnett (10 pts) et surtout Joe Johnson (7 pts alors qu'il avait inscrit une moyenne de 23 points dans les trois premiers matches) ont souffert face à la défense des Raptors.

Les joueurs protestent

Face à Golden State, les Los Angeles Clippers ont disputé et nettement perdu 118 à 97, leur premier match depuis le début de l'«affaire Sterling», du nom de leur propriétaire dont les propos à caractère raciste continuaient de susciter une vague d'indignation aux États-Unis.

Les deux équipes sont désormais à égalité deux victoires partout au premier tour des play-offs, avant le match N.5 mardi à Los Angeles. «Tout ce qui s'est passé ces dernières heures ne peut être une excuse pour cette défaite», a insisté l'entraîneur des Clippers Doc Rivers. Mais son équipe n'a pas abordé cette rencontre dans les meilleures dispositions: elle a organisé samedi une réunion de crise de 45 minutes pour discuter notamment de l'éventualité de ne pas disputer la rencontre de dimanche.

Les joueurs ont finalement décidé de jouer mais en signe de protestation, ils ont jeté au sol leurs vestes portant le nom de leur équipe et revêtu un maillot sans inscription lors de l'échauffement, puis ont joué le match avec des chaussettes et brassards noirs. Les Clippers ont eu fort à faire avec, face à eux, un Stephen Curry survolté avec 33 points, 7 rebonds et 7 passes pendant que Blake Griffin (21 pts) et Chris Paul (16 pts) ne se montraient pas aussi efficaces.

