Ligue Europa : Porto cartonne en Belgique

Le FC Porto est bien parti pour se qualifier en Ligue Europa, après une belle victoire 3 à 0 sur la pelouse du Racing Genk. Le Sporting et le Maritimo ont perdu.

Plusieurs grosses cylindrées européennes ont fait le boulot, jeudi soir, et semblent bien parties pour se qualifier. Ainsi, le CSKA Moscou et le Borussia Dortmund l'ont emporté 4-0 à domicile, face respectivement aux Chypriotes de Famagouste et aux Azéris de Karabakh Agdam.

Villareal n'a pas fait dans le détail non plus, en s'imposant 5-0 devant les Bélarusses de Mogilev. La Juve, quant à elle, a peiné mais a fini par l'emporter en Autriche. Les Turinois ont gagné au Sturm Graz, grâce à un but de Bonucci en début de rencontre et un autre de Amauri dans les arrêts de jeu.