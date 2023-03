Voyage : Porto, havre de tranquillité sur le Douro

Le pont Dom-Luís, conçu par un élève de Gustave Eiffel, est le plus emblématique des six ponts de Porto. Il est nécessaire de l’emprunter pour accéder au quartier des cavistes.

Flâner à Porto est une expérience reposante, tant la ville du nord du Portugal baignée par les eaux du Douro dégage un charme paisible. Le visiteur novice ne manquera pas les classiques, à commencer par le centre historique, un ensemble de ruelles au tracé fantaisiste blotties derrière les murailles fernandines, et l’imposante église forteresse qu’est la cathédrale Sé do Porto.

On peut aussi se laisser guider dans Porto en suivant le bleu tendre des azulejos, ces faïences portugaises typiques, et l’explosion de couleurs des fresques d’art urbain. Ces découvertes inattendues font partie intégrante du spectacle. Attention, le relief de Porto est loin d’être plat, des chaussures confortables sont conseillées pour arpenter ses collines.

Splendides points de vue

Enjambant le Douro, un immense pont métallique attire les regards (et les selfies). L’emprunter est nécessaire pour découvrir les cavistes. En terrasse, on dégustera un bon verre de porto, rouge ou blanc. La douceur du breuvage s’accomode merveilleusement avec l’amertume fondante d’un carré de chocolat noir. Toujours dans le but de satisfaire ses papilles, il est conseillé de pousser un poil plus loin que l’hypercentre touristique en allant au marché de Bolhão déguster des spécialités. Le choix de Porto s’impose à ceux qui veulent faire une belle découverte d’autant que l’accueil par les autochtones est proche de la perfection. Ajoutez à cela que les températures sont clémentes.