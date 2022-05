Football : Porto remporte son 30e titre de champion du Portugal

Le FC Porto a été sacré pour la 30e fois de son histoire en s'imposant samedi à Lisbonne sur le terrain du Benfica (1-0), qui termine 3e du classement derrière le Sporting, précédent vainqueur.

Le Nigérian Zaidu Sanusi a signé le but décisif lors d'un contre lancé dans les arrêts de jeu. Après ce match de la 33e et avant-dernière journée, Porto est assuré de terminer premier en comptant provisoirement neuf points de plus que le Sporting, qui doit se déplacer chez Portimonense plus tard dans la soirée, et 16 longueurs d'avance sur le Benfica.