Superliga : Porto torpille Braga et revient dans la course

Le FC Porto s'est relancé dans la course au titre en Superliga en battant Braga 5-1, dimanche soir.

Après sa victoire en Ligue des champions face à Arsenal (2-1) , Porto a frappé un grand coup en Superliga dimanche. Vainqueur de Braga, qui restait pourtant sur série de six victoires consécutives, Porto s'est relancé de la plus belle des manières dans la course au titre.

Le match au sommet entre le deuxième et le troisième du championnat a tenu toutes ses promesses. Les Dragons démarraient ainsi la rencontre pied au plancher et trouvaient la faille dès la 15e minute par l’intermédiaire de Meireles (1-0). Cueillis à froid, Braga allait vivre un enfer. Pereira doublait la mise juste après la demi-heure de jeu (2-0, 35e) avant que Falcão n’enfonce encore un peu plus les visiteurs une minute plus tard (3-0, 36e).