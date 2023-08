Cédric, pompier professionnel, «n'a pas l'âme d'un héros»

«Ici, nous sommes comme une famille. C'est une atmosphère de travail très agréable». Cédric Haupert, âgé de 29 ans, est pompier professionnel depuis trois ans, et attaché au CIS de Dudelange depuis un an.

«Des gens refusent notre aide»

Le jeune sapeur a déjà connu son baptême du feu, et dans ces cas-là, avoue-t-il, «le stress est présent, mais j'ai confiance dans mon matériel d'intervention. Je sais que je reproduis les gestes étudiés et répétés, et que cela va aller. Le stress diminue alors automatiquement. Avec le temps, on parvient aussi à mieux le contrôler».

Cédric, qui considère que venir en aide aux gens est simplement «son travail», ne «se sent pas l'âme d'un héros», mais s'avoue «heureux lorsque sa mission est accomplie». Revers de la médaille, le jeune pompier a déjà dû faire face à l'agressivité de certaines personnes en intervention. «Ce sont surtout des gens qui refusent notre aide et nous agressent. On prend alors de la distance vis-à-vis de la personne, et on attend la police, qui fait son travail, et nous, le nôtre».