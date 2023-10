Portugal: Bobi, le plus vieux chien du monde, est mort à 31 ans

Bobi, le chien le plus vieux du monde, s’est éteint ce week-end, chez lui, à Conqueiros, dans le centre du Portugal, à l’âge canonique de 31 ans, rapporte le site de la BBC . Sa mort a été annoncée sur les réseaux sociaux par une vétérinaire qui l’avait rencontré à plusieurs reprises, selon le média britannique.

Le toutou, un pur rafeiro de l’Alentejo, une race de chiens originaire du Portugal, était devenu une célébrité en février dernier, lorsqu’il avait été inscrit au «Livre Guinness des Records» comme le chien le plus âgé du monde. Il avait alors 30 ans et 266 jours. Le Guinness avait rappelé que le rafeiro a normalement une espérance de vie de 12 à 14 ans en moyenne.

«Il a toujours mangé ce que nous mangeons»

Interrogé sur le secret de cette longévité exceptionnelle au moment de l’homologation du record, le propriétaire de Bobi, Leonel Costa, avait expliqué que son chien vivait dans un environnement paisible et avait une «alimentation variée» préparée à la maison, à base de «viande et de poisson». «Il a toujours mangé ce que nous mangeons», avait-il dit. Bobi n’est pas le seul animal des Costa à avoir connu une longévité exceptionnelle. Sa mère a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans et un autre chien de la famille est mort à 22 ans.