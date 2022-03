Portugal et France en grand danger

Incapables de battre respectivement la Roumanie (1-1) et le Danemark (1-1), les deux pays voient s'éloigner la qualification directe pour le Mondial.

Les Bleus restent 2es du groupe 7, avec désormais 14points, derrière la Serbie (18 pts), mais semblent se diriger maintenant vers les barrages réservés aux huit meilleurs deuxièmes des neuf groupes de la zone Europe.

Côté portugais, la situation est encore plus critique. Malgré une très nette domination et une égalisation de Liedson (1-1) face à une équipe danoise très amoindrie, le Portugal n'a plus son destin en main.