Portugal, France, Danemark… ils sont partis en vacances en voiture électrique

LUXEMBOURG/EUROPE – Pour beaucoup encore, la voiture électrique serait une contrainte pour les longs trajets. Plusieurs lecteurs de L'essentiel nous confient leur expérience estivale et, au-delà du budget, rassurent sur l'autonomie et le confort.

Partir en vacances en voiture électrique ne fait pas encore l'unanimité. Il y a quelques jours, L'essentiel a lancé un appel pour savoir si vous étiez nombreux à faire ce choix cet été, et on peut dire que certains a priori ont encore la dent dure. «Je viens d'arriver, je suis partie en 2022», «Pour tomber en panne au bout de quatre heures, non merci!», «Arlon-Ostende, cinq jours à l'aller et six jours pour revenir»… voilà pour le lot de commentaires ironiques sur le sujet. Alors nous avons essayé, tout de même, de rencontrer des vacanciers directement concernés, et la réalité est toute autre.

Éric, frontalier français au Luxembourg, utilise depuis quelques mois une Tesla modèle Y pour effectuer le trajet domicile-travail, et pour la première fois il a décidé de partir avec, en famille, vers son lieu de vacances sur l'île d'Oléron. «Environ 2 000 kilomètres» et, à l'écouter, un jeu d’enfant. «Le planificateur Tesla est fiable, vous rentrez les informations et ça vous calcule les arrêts automatiquement et le temps nécessaire».

«Pause d'une quarantaine de minutes le temps de manger»

Depuis Longwy, la famille a fait un premier arrêt à Troyes, avec une première petite recharge le temps de la pause réglementaire. «Le temps de manger, la voiture était prête», glisse Éric. Son véhicule a une autonomie réelle de 400 km à 130 km/h sur l'autoroute, «mais là, avec le poids des passagers, des valises et des vélos, on était entre 290 et 320 km d'autonomie». Deuxième pause autour d'Orléans, avec nuit sur place, l'occasion d'assurer le coup en rebranchant la voiture. Le lendemain, ultime pause à Poitiers, d'une quarantaine de minutes, là encore «une recharge le temps de sortir le chien et de manger».

Sur l'île d'Oléron, la famille a très peu utilisé sa voiture, qui pouvait donc simplement se recharger sur une prise électrique classique dans la maison de location. Ce voyage aller-retour aura coûté «160 euros d'électricité», contre plus de 200 euros en roulant au sans plomb 98 selon les estimations du site mappy.com. Mais l'argument n'est pas nécessairement financier sur un long trajet, l'expérience estivale d'Éric et sa famille démontre «que l'électrique n'a pas été une contrainte».

«Nous devons de toute façon nous arrêter régulièrement»

Et finalement, cet exemple n'est pas un cas isolé. Franky, autre lecteur de L'essentiel, confie avoir effectué 2 085 km entre le Luxembourg et le Portugal, avec sa voiture électrique, «en 25 heures avec beaucoup de pluie» par endroits. «Les années précédentes, en voiture thermique, nous mettions 20 heures sans mauvais temps». Thomas, lui, a rejoint Copenhague (Danemark) depuis Metz, avec seulement trois arrêts de 20 minutes pour recharger. «Il y avait toujours une dizaine de places libres aux chargeurs, avec systématiquement des commerces et commodités». Le tout pour 120 euros aller-retour.

«Voyageant en famille avec un enfant en bas âge, nous devons de toute façon nous arrêter régulièrement, nous avons donc choisi de combiner ces pauses régulières avec les temps de recharge… donc au final, ça ne change pas trop nos trajets», glisse de son côté Sylvain*, qui lui a choisi cet été de partir en Espagne depuis le Grand-Duché. Un véhicule électrique «bien plus confortable que notre voiture thermique».

*Prénom modifié

