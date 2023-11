Possible prise d'otages sur le tarmac de l'aéroport de Hambourg

«Nous partons du principe qu'il s'agit d'une situation de (prise) d'otage», a-t-elle ajouté autour de 23h, sans donner plus de détails à ce stade. Selon des médias allemands, un homme armé a enfoncé un portail de l'aéroport et pénétré sur le tarmac. Il aurait tiré deux fois en l'air et détiendrait deux enfants en otage dans son véhicule, a affirmé le journal populaire Bild, citant des sources policières.