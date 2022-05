Résultats 2021: POST et ses 4 725 salariés ont contribué à 1% du PIB

Du côté de POST Courrier, le volume des colis (+800 000 par rapport à 2020, 6,9 millions au total) a contribué à la progression de 4,6% à 199,5 millions d’euros. Et, même si Claude Strasser, prudent, «préfère mesurer les résultats sur un horizon plus long», POST et ses 4 725 salariés ont contribué à 1% du PIB du Grand-Duché sur l'année 2021.