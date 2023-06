Le Luxembourg en bref: Le nouveau siège de Post inauguré en grande pompe

Plouf!

Des eaux de baignade quasiment toutes «excellentes»

La qualité des eaux de baignade s'améliore en Europe et plus de 85% des sites affichent désormais une qualité «excellente», selon un rapport de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) publié vendredi. Parmi les 21 973 lieux de baignade contrôlés en 2022, 85,7% sont d'«excellente qualité», soit 1,1 point de plus que trois ans auparavant.

C'est Chypre qui compte le plus grand nombre de sites de catégorie «excellent» (99,2%) tandis que la Pologne, avec seulement 55,9% de lieux dans cette catégorie est dernière du classement, qui inclut l'UE, l'Albanie et la Suisse. Éminente destination touristique, la Grèce, troisième derrière l'Autriche, atteint 96,6%. L'Italie est elle dixième avec 89,6% et l'Espagne 13ème avec 88,2%. La France pointe au 21e rang, en dessous de la moyenne européenne (75,9%).

Juste derrière le Luxembourg, 20e (76,5%). Sur les 17 lieux de baignade, treize proposent des eaux de qualité «excellente» (lacs de la Haute-Sûre et de Weiswapach) et quatre de «bonne qualité». Il s’agit, au lac d’Echternach, des sites Ponton Grande Île et Auberge de jeunesse et la zone 2 des étangs de Remerschen.